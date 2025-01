Personalie Getränkebranche - Warsteiner-Gruppe mit neuem Gastronomie-Vertriebschef

André Hilmer (links), seit 2019 Vertriebsleiter Gastronomie National, verlässt die Haus Cramer Gruppe auf eigenen Wunsch. Seine Position übernimmt ab sofort Volker Schnocks (rechts). Bildquelle: Warsteiner Brauerei

Die Haus Cramer Gruppe tauscht erneut einen Manager aus. André Hilmer, Direktor Vertrieb Gastronomie National, verlässt das Unternehmen nach knapp fünf Jahren, wie die Getränkegruppe gegenüber der Lebensmittel Praxis bestätigte. Seine Position übernimmt Volker Schnocks. Der war bisher als Director Business Development & Brand Partnerships für die Lizenz- und Kooperationsmarken verantwortlich.

Wechsel fällt in eine Zeit des Umbruchs

Der gebürtige Hannoveraner André Hilmer verantwortete seit 2019 das Haus Cramer-Gastronomiegeschäft deutschlandweit. Unter seiner Führung baute die Getränkegruppe ihr Geschäft aus, gewann zahlreiche neue Partner und Objekte und führte zuletzt das innovative Tankbierkonzept „Warsteiner-TAP“ ein.

Hilmers Nachfolger Schnocks verfügt nach Angaben der Haus Cramer Gruppe über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Brau- und Getränkeindustrie. Vor seinem Eintritt in die Getränkegruppe im Jahr 2022 führte er die Ratsherrn Brauerei in Hamburg und war Geschäftsleiter Vertrieb bei der Team Beverage Großhandels. „Ich danke André Hilmer für sein unermüdliches Engagement, die geleistete Arbeit und den Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens“, erklärte Raphael Rauer, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Haus Cramer Gruppe.

Der Wechsel fällt in eine Zeit des Umbruchs für die Warsteiner Brauerei: Erst im November 2024 hatte die Getränkegruppe ihren Geschäftsführer Helmut Hörz nach nur drei Jahren wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Zusammenarbeit abgelöst. Die Führung übernahm der neue Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, Raphael Rauer.