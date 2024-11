Susanne Bauer und Michael Griess verantworten ab dem 1. Dezember 2024 gemeinschaftlich den Vertrieb von Oettinger Getränke im In- und Ausland und erhalten Prokura. Bildquelle: Oettinger Brauerei

Der Getränkeproduzent Oettinger Getränke stärkt ihre mittlere Führungsebene und verteilt zum 1. Dezember 2024 neue Prokuren. Susanne Bauer und Michael Griess übernehmen gemeinschaftlich die Vertriebsverantwortung, wie das Unternehmen mitteilte.

Bauer wird als Head of Sales Private Label das Handelsmarkengeschäft in Zentraleuropa sowie das internationale Handelsmarkengeschäft für deutsche Kunden wie Aldi, Lidl und Netto leiten. Griess verantwortet als Head of Sales Oettinger Brands den Vertrieb der Eigenmarken Oettinger und 5,0 Original sowie der Marken Oe, Joybräu und Karmeliter in Zentraleuropa.

Prokura erhalten Anfang Dezember zudem Franziska Stöberl, Leiterin Unternehmensentwicklung und Projektmanagement, sowie Oliver Witzgall, Leiter Einkauf. Dominika Steinberg, Leiterin Personal und IT, sowie Martin Karl, Leiter Finanzen, haben bereits Prokura. Das gesamte mittlere Management berichtet direkt an CEO Stefan Blaschak.

Neuausrichtung der Organisationsstruktur bereits angekündigt

Die Neuaufstellung folgt auf den Abgang von Geschäftsführer Peter Böck im August 2024. Böck hatte seit Februar 2018 die Verantwortung für Vertrieb, Marken-Marketing, Handelsmarken und Export getragen. CEO Blaschak kündigte damals an, die Organisationsstruktur neu auszurichten. Die strategischen Ziele blieben dabei bestehen: „Mehr Unabhängigkeit. Das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Mit unseren Eigenmarken und mit Handelsmarken zu wachsen. Speziell im Ausland zu wachsen. Und mit Innovationen und alkoholfreien Getränken zu wachsen“, sagte der CEO.