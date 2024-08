Die Oettinger Brauerei gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. Peter Böck (Foto), seit 2018 im Unternehmen, scheidet im August 2024 aus. CEO Stefan Blaschak plant eine Neuausrichtung der Organisationsstruktur.

Die Oettinger Brauerei hat einen Wechsel in der Geschäftsführung bekanntgegeben. Peter Böck, seit Februar 2018 Geschäftsführer des Unternehmens, verlässt die Brauerei zum 15. August 2024, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Böck war für Vertrieb, Marken-Marketing, Handelsmarken und Export verantwortlich.

Die Mehrheitsgesellschafterin und Sprecherin der Gesellschafter-Familie Kollmar, Pia Kollmar, würdigte Böcks Leistungen: „Wir haben zusammen richtig viel erlebt und viele Herausforderungen gemeistert“, zitierte das Unternehmen Kollmar in der Mitteilung.

CEO Stefan Blaschak kündigte an, die Organisationsstruktur des Unternehmens neu zu denken. Die strategischen Ziele blieben jedoch bestehen: „Mehr Unabhängigkeit. Das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Mit unseren Eigenmarken und mit Handelsmarken zu wachsen. Speziell im Ausland zu wachsen. Und mit Innovationen und AfG zu wachsen“, erklärte Blaschak in der Mitteilung.

Böck kam im Februar 2018 zu Oettinger, als das Unternehmen vor großen Herausforderungen stand. Vor seinem Wechsel zu Oettinger war Böck beim Kindergetränkehersteller Capri Sun tätig, wo er laut Manager Magazin „über Jahrzehnte maßgeblich für den internationalen Erfolg mitverantwortlich war, doch zuletzt mit der neuen Führungsriege aus erfahrenen Konzernmanagern fremdelte.“