Marktführer im Bio-Milchmarkt Andechser Molkerei Scheitz plant Umsatzplus auf 230 Millionen Euro

Die Andechser Molkerei Scheitz will ihren Umsatz in diesem Jahr um 15 Millionen Euro auf 230 Millionen Euro steigern. Das Familienunternehmen ist laut eigenen Angaben Marktführer im deutschen Bio-Milchmarkt. Umfassende Investitionen nimmt die Molkerei unter anderem in die neue Wasseraufbereitungsanlage vor.