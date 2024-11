Großbritannien

Der britische Snackhersteller KP Snacks übernimmt die Bio-Nussbuttermarke Whole Earth Foods von Ecotone. Mit dem Zukauf will der Konzern sein Angebot an gesünderen Produkten ausbauen. Das Unternehmen erzielte 2023 trotz einer Cyberattacke einen Gewinn von fast 100 Millionen Pfund.