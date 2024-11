Frankreich

Der französische Handelskonzern Auchan will 2.389 Arbeitsplätze streichen und mehrere Filialen schließen. Der Marktanteil des Unternehmens in Frankreich ist seit 2012 von 12,1 auf 8 Prozent gesunken. Mit einem Sanierungsplan und kleineren Hypermärkten will der Konzern die Wende schaffen.