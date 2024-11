Eine neue Umfrage des Lebensmittelkonzerns Dr. Oetker zeigt: Für fast die Hälfte der Deutschen gehört Plätzchenbacken zur Adventszeit unbedingt dazu. Ausstechplätzchen sind dabei am beliebtesten. Zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen gibt es nur leichte Unterschiede.

Auf die Plätzchen, fertig, los! Die neue Backstudie von Dr. Oetker gibt Einblicke in Rührschüsseln und Backöfen. Bildquelle: Getty Images

Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker hat eine neue Backstudie zur Weihnachtszeit veröffentlicht. Für diese Umfrage hat das Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland im Auftrag von Dr. Oetker 2.027 Personen in Deutschland repräsentativ befragt. Demnach gehört das Plätzchenbacken für viele Deutsche weiterhin auf jeden Fall zur Adventszeit.

So sieht die Rangliste der Weihnachtsplätzchen aus

Für 49 Prozent der Befragten, die in der Weihnachtszeit Plätzchen backen, ist dies ein vorweihnachtliches Ritual. 39 Prozent backen am liebsten gemeinsam mit Familie, Partner oder Freunden. Ein Drittel der Befragten verwendet Familienrezepte, während ein ebenso großer Anteil neue Rezepte ausprobiert.

Die Studie zeigt auch, welche Plätzchenarten besonders beliebt sind. An erster Stelle stehen Ausstechplätzchen, die 41 Prozent der Plätzchenbäcker favorisieren. In Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren sind sie besonders gefragt (47 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Vanillekipferl (39 Prozent) und Mürbeteigplätzchen (34 Prozent).

Es schließen sich an: Spritzgebäck (28 Prozent); Nussplätzchen (27 Prozent); Makronen (24 Prozent); Zimtsterne (22 Prozent); Lebkuchen (18 Prozent); Schwarz-Weiß-Gebäck (16 Prozent); Anissterne (sieben Prozent).

23 Prozent achten auf schöne Verzierungen

In den Altersgruppen gibt es leichte Unterschiede. Zum Beispiel werden in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre am liebsten Vanillekipferl (40 Prozent), Ausstechplätzchen (38 Prozent) und Zimtsterne (30 Prozent) gebacken.

23 Prozent der Backenden legen Wert auf vielfältige und farbenfrohe Verzierungen. Vor allem die Altersgruppe 25 bis 34 Jahre liebt das (32 Prozent).