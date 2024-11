Unterstützung beim Entwickeln innovativer Lösungen: Die strategischen Partner Kitchentown und Rheingold Institut wollen die Lebensmittelbranche stärken. Bildquelle: Getty Images

Kitchentown und das Rheingold Institut haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit des Innovationsdienstleisters und des Marktforschungsinstitutes zielt darauf ab, dass Unternehmen aus der Lebensmittelbranche bei der Entwicklung innovativer Lösungen unterstützt werden.

Neues Beratungsformat für kleinere und große Unternehmen

Die Kooperation verbindet nach Darstellung der beiden Partner die psychologische Analysekompetenz von Rheingold mit der Entwicklungs- und Umsetzungskraft von Kitchentown. Lebensmittelhersteller sollen dadurch neue Marktpotenziale schneller erschließen und gleichzeitig Risiken minimieren können.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht ein neues Beratungsformat für den Mittelstand und Konzerne in der Lebensmittelbranche. Es soll Trends und Produktkonzepte effizient mit konkreten Verbraucherbedürfnissen abgleichen. Auf dieser Basis werden erfolgversprechende Innovationen entwickelt.

Innerhalb weniger Wochen von der ersten Idee bis zur Pilotserie

„Die Ableitung tiefenpsychologischer Erkenntnisse durch qualitative Marktforschung war für unsere Arbeit schon immer sehr hilfreich“, erklärt Lukas Neuß, Geschäftsführer von Kitchentown. Er fügte hinzu: „Ab sofort befähigen wir Unternehmen, innerhalb weniger Wochen auf sehr fundierte Art und Weise von der ersten Idee bis zur Pilotserie zu gelangen“.

Frank Quiring, Mitglied der Geschäftsleitung bei Rheingold, betont die Bedeutung der Umsetzung: „Die beste Idee bringt nichts, wenn sie niemand systematisch und beherzt umsetzt. Insofern ergänzt sich das Portfolio unseres Marktforschungsinstituts perfekt mit Kitchentown.“

Konzentration auf den deutschsprachigen Raum

Das neue Angebot integriert das Conceptlab-Format von Rheingold in den sogenannten „Innovation Sprint“ von Kitchentown. Dieser Ansatz, der sich an der Arbeitsweise von Startups orientiert, soll eine risikoreduzierte Entwicklung neuer Lösungen in agilen Zyklen ermöglichen.

Mit dieser Partnerschaft positionieren sich Kitchentown und das Rheingold Institut als Berater in einem wettbewerbsintensiven Markt. Sie konzentrieren sich dabei auf den deutschsprachigen Raum.