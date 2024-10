Neue Bananen-Züchtung: Die Sorte Yelloway One kommt ohne gentechnische Veränderungen aus. Bildquelle: Chiquita

Chiquita hat in Zusammenarbeit mit Keygene, Musaradix und der Universität Wageningen eine neue Bananensorte entwickelt, die gegen die häufigsten Krankheitserreger der Branche resistent ist. Die Sorte mit dem Namen Yelloway One zeigt sich nach Angaben des Unternehmens widerstandsfähig gegen die Pilzkrankheit Tropical Race 4 und teilweise gegen die Schwarze Sigatoka - zwei Krankheiten, die der Bananenindustrie jährlich Verluste in Höhe von hunderten Millionen Dollar zufügen.

Die neue Sorte ist das Ergebnis der 2020 gestarteten Yelloway Initiative, wie Chiquita mitteilte. Das Besondere: Die Züchter haben auf gentechnische Veränderungen verzichtet. Stattdessen nutzt die Initiative eine Plattform, die traditionelle Kreuzungszüchtung mit DNA-Sequenzierung und genetischer Analyse verbindet. Dies ermögliche eine schnellere Identifizierung erwünschter Eigenschaften.

Die Pflanzen befinden sich derzeit in Gewächshäusern in den Niederlanden kurz vor der Blüte. Als nächstes stehen Feldversuche auf den Philippinen und in Indonesien an - Regionen, die besonders stark von den Krankheiten betroffen sind. „Jedes Hindernis, das wir überwunden haben, war ein wichtiger Meilenstein“, zitierte das Unternehmen den Projektleiter Dr. Fernando García-Bastidas von KeyGene in der Mitteilung. Professor Gert Kema von der Universität Wageningen betont die Bedeutung der Entwicklung für Kleinbauern in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Das im Projekt entwickelte geistige Eigentum soll auch öffentlichen Initiativen zur Verfügung gestellt werden. Nach Unternehmensangaben könnte die neue Sorte zudem die Umweltbelastung reduzieren, da weniger Pflanzenschutzmittel benötigt werden.