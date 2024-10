Mars hat seine Treibhausgasemissionen spürbar reduziert. Ein Großteil der Emissionen fällt in der Landwirtschaft an. Bildquelle: Manuel Glasfort

Mars hat im Jahr 2023 seine globalen Treibhausgasemissionen um 8 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2015 reduziert. Dies geht aus dem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht „Sustainable in a Generation“ hervor, wie der Konzern mitteilte. Seit 2015 konnte Mars seine absoluten Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette demnach weltweit um insgesamt 16 Prozent senken.

Diese Reduktion von 5,7 Millionen Tonnen CO2 entspricht laut Mars den jährlichen Emissionen von mehr als 1,3 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor. Bemerkenswert ist, dass der Konzern im gleichen Zeitraum seinen Jahresumsatz um über 60 Prozent auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar (46 Mrd. Euro) steigern konnte.

„Im vergangenen Jahr haben wir unseren Aktionsplan für Netto-Null-Treibhausgasemissionen veröffentlicht. Darin haben wir uns verpflichtet, die Reduzierung unserer Emissionen zu beschleunigen“, zitiert Mars seinen Vorstandsvorsitzenden Poul Weihrauch in der Mitteilung. Das Unternehmen will bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und in den nächsten drei Jahren weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in entsprechende Maßnahmen investieren.

Mars investiert in klimaintelligente Landwirtschaft

Da fast 60 Prozent der Treibhausgasemissionen von Mars auf landwirtschaftliche Quellen zurückgehen, investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in die Ausweitung klimaintelligenter Landwirtschaft. Zu den Initiativen zählen die Verbesserung der Bodengesundheit, die Steigerung der Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sowie finanzielle Unterstützung und Schulungen für Landwirte.

In Deutschland setzt Mars unter anderem auf Elektromobilität in der Logistik. Gemeinsam mit dem schwedischen Unternehmen Einride plant der Konzern, bis 2030 europaweit 300 Elektro-Lastwagen einzusetzen. Zudem will Mars ab September 2024 in Deutschland erneuerbaren Offshore-Windstrom aus der Nordsee nutzen. Bis 2030 soll das Unternehmen so bilanziell 320.000 MWh Strom aus Windkraft nutzen und 77.440 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden.