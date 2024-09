Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hat ein neues vollautomatisiertes Hochregallager in Euskirchen in Betrieb genommen. Die Investition von fast 50 Millionen Euro soll die Produktivität steigern und das Liefernetzwerk stärken. Das Lager setzt auf modernste Robotertechnologie.

Logistik-Investition Procter & Gamble eröffnet Hochregallager in Euskirchen

Bildquelle: Franziska Aschenbrenner, Martin Joppen GmbH

Procter & Gamble hat ein neues vollautomatisiertes Hochregallager am Standort Euskirchen in Betrieb genommen. Dies teilte der Konsumgüterhersteller mit. Das knapp 30 Meter hohe und 90 Meter breite Gebäude bietet Platz für über 19.000 zusätzliche Palettenstellplätze. Procter & Gamble investierte nach eigenen Angaben fast 50 Millionen Euro in die Erweiterung.

Mit dem neuen Lager will das Unternehmen die Produktivität des Standorts steigern und das Liefernetzwerk für den Einzelhandel in der DACH-Region und Europa stärken. Alle Prozesse innerhalb des Gebäudes laufen laut Procter & Gamble computergesteuert ab. Vom Kapazitätsmanagement über den Ein- und Auslagerungsprozess bis zum Palettentransport nutzt das Unternehmen nach eigenen Angaben modernste Robotertechnologie.

„Dieses Lager ist ein wichtiger Schritt für Procter & Gamble und ermöglicht es uns, unsere Kapazitäten in Europa signifikant zu erweitern.“ Das sagte Selda Oren, Standortchefin in Euskirchen, laut der Mitteilung. Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in der DACH-Region, ergänzte: „Mit modernster Technologie und einem Fokus auf Nachhaltigkeit setzen wir neue Standards für das automatisierte Lagermanagement.“

Procter & Gamble setzt auf Nachhaltigkeit

Nach Unternehmensangaben entspricht der Betrieb des neuen Hochregallagers den Nachhaltigkeitsrichtlinien von Procter & Gamble. Dazu zählen effiziente, programmierbare LED-Leuchten, ein Luftbehandlungssystem mit Wärmerückgewinnung sowie ein Air Night Cooling System. Mit der Investition will Procter & Gamble auch die Widerstandsfähigkeit der gesamten Lieferkette für den Einzelhandel in der DACH-Region verbessern.

Procter & Gamble ist nach eigenen Angaben Hersteller bekannter Marken wie Always, Ariel, Gillette, Pampers und Oral-B. Das Unternehmen ist in 70 Ländern weltweit tätig.

Foto von links: Christoph Scholkemper (Leiter Customizationzentrum P&G Euskirchen), Piotr Tarnowski (Leiter Distributionszentrum P&G Euskirchen), Angelique Terrien (Leiterin Transportation & Logistik P&G Europa), Markus Ramers (Landrat Kreis Euskirchen), Selda Oren (Standortleiterin P&G Euskirchen), Sacha Reichelt (Bürgermeister Euskirchen), Ingo Schimmelpfennig (Geschäftsführer Produktion & Logistik P&G DACH), Timo Litzbarski (Betriebsratsvorsitzender P&G Esukirchen)