Bildquelle: Campari

Der Spirituosenhersteller Campari hat überraschend einen Führungswechsel bekanntgegeben. Matteo Fantacchiotti (Foto) trat mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats zurück, wie Campari mitteilte. Als Grund nannte das Unternehmen persönliche Gründe Fantacchiottis.

Paolo Marchesini, der Finanz- und Betriebsvorstand, sowie Fabio Di Fede, der Chefjurist und Leiter der Geschäftsentwicklung, übernehmen interimistisch die Führung des Unternehmens als Co-Vorstandsvorsitzende. Campari richtete gleichzeitig einen Übergangsausschuss ein, den Bob Kunze-Concewitz leitet. Dieser Ausschuss soll gemeinsam mit dem Vergütungs- und Ernennungsausschuss einen neuen Vorstandsvorsitzenden finden. Dabei will Campari sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht ziehen.

„Es war ein Privileg für mich, fast fünf Jahre lang Teil der Campari-Gruppe zu sein und diese Organisation seit April 2024 zu leiten“, zitierte das Unternehmen Fantacchiotti in der Mitteilung. Der Verwaltungsratsvorsitzende Luca Garavoglia betonte trotz des überraschenden Abgangs die Wachstumsambitionen: „Unsere Wachstumsambitionen bleiben sehr stark. Wir haben dank unserer robusten Organisation, unserer globalen Präsenz und insbesondere unseres einzigartigen Portfolios, das aus einigen der am meisten bewunderten Marken der Spirituosenindustrie besteht, eine sehr solide Zukunft vor uns.“

Der plötzliche Führungswechsel trifft Campari zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Position als einer der führenden globalen Spirituosenhersteller weiter ausbauen will. Campari stellt unter anderem die Marken Aperol, Campari und Wild Turkey her.