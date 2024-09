Süßwarenindustrie Tarifverhandlungen in Hessen gehen im Oktober weiter

Im Oktober setzen der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ihre Tarifgespräche für die Süßwarenindustrie in Hessen fort. Der BDSI erneuerte sein Angebot: Er will den Lohn in zwei Schritten bei einer Laufzeit von zwei Jahren auf insgesamt 4,6 Prozent erhöhen.