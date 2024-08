Die Vion Food Group veräußert ihre Anteile an den Schlachtbetrieben Vilshofen und Landshut an die Erzeugergemeinschaft Südbayern. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Vion prüft derzeit die Strategie für seine verbleibenden deutschen Standorte.

Die Vion Food Group verkauft ihre Anteile an den Standorten Vilshofen und Landshut an die Erzeugergemeinschaft Südbayern (EG Südbayern). Dies teilte das Unternehmen mit. Die EG Südbayern hielt bisher 49 Prozent der Anteile an diesen Standorten. Vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und kartellrechtlichen Genehmigungen soll die Transaktion noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Standorte Vilshofen und Landshut verfügen laut Vion über eine Gesamtschlachtkapazität von 33.000 Schweinen und eine Zerlegekapazität von 650 Tonnen pro Woche. Das Unternehmen betonte die Bedeutung der Betriebe für die regionale Fleischproduktion und -verarbeitung sowie deren Exportposition nach Südeuropa.

„Mit dieser Vereinbarung unternimmt Vion einen entscheidenden Schritt, um eine stabile und nachhaltige Zukunft seiner deutschen Standorte zu sichern und damit seine Versprechen zu erfüllen“, zitierte das Unternehmen Ronald Lotgerink, den CEO von Vion, in der Mitteilung.

EG Südbayern sichert Zukunft der Landwirte

Erwin Hochecker, Vorstandsvorsitzender der EG Südbayern, erklärte: „Durch die vollständige Integration dieser Betriebe wird die EG Südbayern ihre Landwirte weiterhin unterstützen, die fortan einen zukunftssicheren Zugriff auf beide Betriebe haben und so ihre Produkte mit höchsten Qualitätsstandards einem breiten Markt zur Verfügung stellen.“

Vion gab bekannt, dass die verbleibenden deutschen Standorte des Unternehmens derzeit noch strategisch überprüft werden. Bis zu weiteren Entscheidungen sollen diese wie gewohnt weitergeführt werden.