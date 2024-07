Das Bielefelder Familienunternehmen Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG hat die Erweiterung seiner internationalen Geschäftsführung bekannt gegeben. Carl Oetker, Ururenkel des Apothekers Dr. August Oetker, tritt demnach zum 15. August in das Gremium ein und wird das Einkaufsressort von Unternehmenschef Dr. Albert Christmann übernehmen. Oetkers Vater, Richard Oetker, hatte die Oetker-Gruppe bis 2016 geleitet.

Mitglieder der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker sind damit künftig: Dr. Albert Christmann (Vorsitzender), Dr. Alexander Edelmann, Carl Oetker, Georg Heerdegen Parsbo, Dr. Christian von Twickel, Claudia Willvonseder

Carl Oetker war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen in Maastricht, Turin und London zunächst in einer internationalen Unternehmensberatung und in Investmentgesellschaften tätig. Im Jahr 2020 trat er als Assistent des persönlich haftenden Gesellschafters und Mitglieds der Gruppenleitung, Dr. Albert Christmann, in die Dr. August Oetker KG ein. 2022 übernahm er als Geschäftsführer der Dr. Oetker Landesgesellschaften in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg die Ressorts Finanzen, Produktion, Lieferketten, Personalwesen und IT.

Mit dem Eintritt in das Topmanagement der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG übernimmt Carl Oetker die Verantwortung für den globalen Einkauf für die Nahrungsmittelsparte. Das Ressort hat bisher der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Albert Christmann, geleitet. Bis zum 31. Dezember 2024 wird Carl Oetker weiterhin in der Geschäftsleitung der Dr. Oetker Landesgesellschaften in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg tätig sein. Danach werde er diese als Coach betreuen und die Geschäftsführung zum 1. Januar 2025 an Britta Zahnert übergeben.

Seine Nachfolgerin leitet bei der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG seit 2017 als Senior Executive Manager Controlling International das internationale Controlling des Unternehmens. Parallel zur Ausbildung zur Industriekauffrau absolvierte Britta Zahnert ein betriebswirtschaftliches Studium und war im Anschluss in verschiedenen kaufmännischen Funktionen eines internationalen Unternehmens tätig. 2007 begann sie im Bereich Revision ihre Tätigkeit für die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, seit 2011 folgten laut Unternehmen unterschiedliche Positionen im cross-funktionalen Projekt- sowie Post-Merger-Integration-Management und im internationalen Controlling.

Die Oetker-Gruppe, zu der neben der Nahrungsmittelsparte auch die Radeberger Gruppe (Marken u.a.: Radeberger, Schöfferhofer) und der Lieferdienst Flaschenpost gehört, erwirtschaftete im Jahr 2023 Umsätze in Höhe von 6,9 Milliarden Euro. Der Geschäftsbereich Nahrungsmittel, der sich aus den Unternehmen Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese, zusammensetzt, steuerte insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 4,1 Milliarden Euro bei.