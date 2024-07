Die Brauerei C. & A. Veltins aus Meschede-Grevenstein hat im ersten Halbjahr 2024 ihren Bierausstoß um 4,1 Prozent auf 1,74 Millionen Hektoliter gesteigert. Dies teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit. Damit wuchs Veltins deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der laut Unternehmensangaben stagnierte.

Besonders stark entwickelten sich die Marken Veltins und Pülleken. Der Absatz der Marke Veltins stieg um 3,1 Prozent auf 1,3 Millionen Hektoliter. Das helle Pülleken legte sogar um 37 Prozent auf 179.310 Hektoliter zu. Das Fassbiergeschäft ging hingegen um 1,5 Prozent zurück. Als Gründe nannte das Unternehmen die Rückkehr zur regulären Mehrwertsteuer sowie strukturelle Probleme in der Gastronomie.

„Die Menschen sind kostensensibel geworden und passen sehr genau darauf auf, was in diesen Wochen aus dem Portemonnaie fließt“, zitierte Veltins den Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, Dr. Volker Kuhl (Foto links), in der Mitteilung. Viele Haushalte würden vor der Urlaubssaison auf die Bremse treten und sich in Kostendisziplin üben.

Veltins-Manager Huber zieht positive Bilanz

Zum 200-jährigen Jubiläum blickte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber (Foto rechts) auf die Entwicklung der letzten 25 Jahre zurück. In diesem Zeitraum sei der Bierausstoß um 38,7 Prozent auf rund 3,3 Millionen Hektoliter gestiegen, während der deutsche Biermarkt über 25 Prozent an Menge verloren habe. „Es ist gelungen, qualitativ und nachhaltig unsere Premium-Positionierung auszubauen“, sagte Huber laut der Mitteilung. Mit Veltins Helles Lager führt die Brauerei seit Sommerbeginn ein neues Produkt ein. Das mild-süffige Lagerbier soll laut Veltins eine Antwort auf neue Geschmackswünsche der Verbraucher sein.