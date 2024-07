Die Krüger Group übernimmt Hermes Süssstoff von der Hermes Sweeteners Group. Dies teilte das Familienunternehmen aus Bergisch Gladbach mit. Die Übernahme stärkt die Position der Krüger Group im Süßstoffbereich und erweitert ihr Portfolio im Geschäftsfeld Beverages.

Hermes Süssstoff, gegründet 1904, ist auf Tafelsüßen spezialisiert. Sie vertreibt und produziert die Marken Assugrin, Hermesetas und SteviaSweet. Assugrin gilt vor allem in der Schweiz als Inbegriff für kalorienfreies Süßen. Hermesetas ist laut Mitteilung Marktführer in Nordeuropa und in Ländern wie Australien, Großbritannien und Irland verankert.

Für die Krüger Group bedeutet die Übernahme eine Ergänzung im Geschäftsfeld Beverages. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben bereits entlang der gesamten Produktionskette unabhängig und global vernetzt. "Mit dem Zukauf der Hermes Süssstoff AG stärken wir unsere Position als internationaler Qualitäts- und Innovationsführer", zitierte das Unternehmen die Unternehmensführung in der Mitteilung.

Krüger Group setzt auf Wachstum

Die Transaktion wurde bereits vollzogen, der Geschäftsbetrieb läuft unverändert fort. Die Krüger Group, gegründet 1971, beschäftigt nach eigenen Angaben rund 5.600 Mitarbeiter an 21 Standorten in 10 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören unter anderem Schogetten, Trumpf, Kaba und Sodapopp. Finanzielle Details zur Übernahme nannte die Krüger Group nicht.