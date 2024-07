Nachhaltigkeit

Seit Juli bezieht Nestlé Deutschland Strom aus deutschen Photovoltaik- und Windkraftanlagen über die BKW Gruppe, einem Energie- und Infrastrukturunternehmen aus Bern. Nestlé will seinen gesamten globalen Strombedarf bis 2025 vollständig aus erneuerbaren Energien decken.

Nestlé Deutschland hat einen umfangreichen Strombezugsvertrag mit dem Schweizer Unternehmen BKW abgeschlossen, der ab Juli 2024 in Kraft tritt. Dieser Vertrag sichere die Versorgung der deutschen Produktionsstandorte in Hamburg, Neuss und Biessenhofen mit Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Der jährliche Energiebedarf der deutschen Nestlé-Standorte beträgt demnach rund 113 Gigawattstunden, von denen künftig 70 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Mit den neuen Strombezugsverträgen, sogenannten Power Purchase Agreements (PPAs), wird Nestlé Deutschland den Angaben zufolge bis Ende 2026 jährlich 80 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen. Nestlé plant zudem Investitionen in neue Anlagen und Herkunftsnachweise, um den restlichen Bedarf zu decken. Nach eigenen Angaben übertrifft Nestlé damit den deutschen Durchschnittsanteil erneuerbarer Energien von 56 Prozent bereits.

„Unser Ziel ist eine zunehmende Elektrifizierung durch den Einsatz von Industrie-Wärmepumpen und damit eine Reduktion fossiler Brennstoffe. Dabei ist es uns wichtig, Strom aus bekannten deutschen Photovoltaikanlagen und Windparks zu nutzen“, sagt Jörg Schmitt, Environment & Sustainability Manager für die deutschen Produktionsstandorte von Nestlé, laut Mitteilung. „Das unterstützt unsere Klimaziele, bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen weltweit zu halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen“, ergänzt Anke Stübing, Head of Sustainability bei Nestlé Deutschland.