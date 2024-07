Oliver Frese, seit 2020 operativer Geschäftsführer (COO) bei der Kölnmesse, bleibt bis 31. Dezember 2029 in seiner Position. „Oliver Frese hat in den vergangenen Jahren nicht nur das Kölner Veranstaltungsportfolio durch die schwierige Phase der Coronapandemie geführt, sondern auch die marktnahen Bereiche Vertrieb, Services sowie Marketing-Kommunikation mit einem neuen Betriebsmodell ausgestattet“, zitierte die Messegesellschaft den Vorsitzenden ihrer Geschäftsführung, Gerald Böse, in einer Mitteilung.

„Ganz oben auf meiner Agenda für die kommenden Jahre steht, für den Standort Köln hochattraktive Messeformate und Konzepte zu entwickeln und auszubauen“, wird Frese zitiert. „Ziel ist es, dass die Veranstaltungen der Kölnmesse nicht nur ein unverzichtbarer Termin im Geschäftskalender der aktuell mehr als 50.000 ausstellenden Unternehmen bleiben, sondern auch für neue Aussteller und Partner zum ‚Place to be‛ wird.“