Die Dr. Oetker-Gruppe, einschließlich der Conditorei Coppenrath & Wiese, konnte im Geschäftsjahr 2023 ihren Gesamtumsatz auf 4,2 Milliarden Euro steigern, ein Plus von 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum erreichte das Unternehmen trotz erheblicher globaler Herausforderungen, wie anhaltenden geopolitischen Konflikten und ansteigenden Kosten in vielen Bereichen ihrer Beschaffungskette, betonen die Ostwestfalen. Im Zuge dieser Entwicklungen hat Dr. Oetker die Preise angehoben, was eine gewisse Konsumzurückhaltung zur Folge hatte. Trotzdem konnte durch strategische Investitionen in Höhe von 171 Millionen Euro – ein Anstieg um 46 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr – und durch die Fokussierung auf Effizienzsteigerungen sowie ein robustes Investitionsprogramm eine solide finanzielle Leistung erzielt werden.

Das Jahr 2023 war auch ein Jahr der Expansion und Innovation. Mit der Übernahme der Marke Imperial und der Galileo Lebensmittel KG verstärkte Dr. Oetker seine Marktpräsenz in Westeuropa und erweiterte sein Produktportfolio, insbesondere im Bereich der Tiefkühl-Pizzasnacks. Zudem reagierte das Unternehmen auf den wachsenden Trend zur pflanzlichen Ernährung mit der Einführung von Produkten wie dem veganen Bistro Baguette und mehreren Sorten von Smoothie Bowls.

Regional unterschied sich die Umsatzentwicklung: Während in Deutschland und Westeuropa solide Wachstumsraten verzeichnet wurden, erlebten die Märkte in Amerika und der Region 3A (Asien, Afrika, Australien) eine stagnierende bzw. negative Umsatzentwicklung, vor allem aufgrund ungünstiger Wechselkursentwicklungen. Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der Internationalen Geschäftsführung, betonte die Bedeutung von konstanten Innovationen und einem nachhaltigen Wirtschaften für die Zukunft. Die Investitionen fokussierten sich nicht nur auf die Erweiterung der Kapazitäten, sondern auch auf nachhaltige Energielösungen und die fortschreitende Digitalisierung der Unternehmensprozesse. Über 16.500 Mitarbeiter weltweit tragen zur dynamischen Entwicklung des Unternehmens bei.

Für das Jahr 2024 erwartet Dr. Oetker ein weiteres moderates Umsatzwachstum und plant weitere Investitionen in die Bereiche Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dabei bleibt die Inflation eine ständige Herausforderung, aber die Dr. Oetker-Gruppe ist zuversichtlich, ihre Marktposition erfolgreich zu behaupten und weiterhin zu stärken.