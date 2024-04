Die Registrierungsanzahl stieg nach Information der ZSVR innerhalb von fünf Jahren von 55.000 auf 1 Million. Seit dem 1. Juli 2022 müssen sie sich im Verpackungsregister LUCID registrieren. Über 750.000 Unternehmen haben sich allein seit Januar 2022 registriert, darunter über 400.000 aus China.

Diese Entwicklung sei das Ergebnis einer konsequenten Digitalisierung aller Prozesse, gezielter Öffentlichkeitsarbeit und wirkungsvoller Kampagnen, so der ZSVR. Ein hoher Grad an Automatisierung und agile Arbeitsmethoden hätten ebenfalls dazu beigetragen. Die ZSVR engagiere sich aktuell in verschiedenen Bereichen, darunter IT-Sicherheit, den Aufbau der Analyseplattform CLAIR und die Umstellung auf CO2-neutrales Betreiben. Der laufende Umbau des Verpackungsregisters zu LUCID 2.0 beinhalte eine verbesserte Software und energieeffiziente Technologien.

Um ein faires Spielfeld zu schaffen, hat die ZSVR klare Regeln innerhalb der gesetzlichen Vorgaben festgelegt. Unternehmen können schnell feststellen, ob eine Verpackung systembeteiligungspflichtig ist, indem sie den Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen konsultieren. Die Recyclingfähigkeit einer Verpackung wird durch den jährlich aktualisierten Mindeststandard recyclinggerechter Verpackungen bestimmt. Um sicherzustellen, dass Unternehmen mit erheblichen Verpackungsmengen ihre Produktverantwortung wahrnehmen, müssen große Unternehmen eine Vollständigkeitserklärung abgeben, die von einem unabhängigen Prüfer, registriert im Prüferregister der ZSVR, geprüft wird.

Die ZSVR identifiziert zudem Verstöße und leitet deren Durchsetzung ein. Seit 2019 habe sie über 20.000 Ordnungswidrigkeiten an die Vollzugsbehörden weitergeleitet und mehr als 200.000 Anfragen beantwortet.