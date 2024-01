Der Marktanteil von Krombacher Pils stieg auf einen Rekordwert von über 11 Prozent. Ralph Zimmerer, Geschäftsführer Marketing, erklärt: „Im Jahr 2023 haben die Menschen angesichts der hohen Inflation genau überlegt, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Daher freut es uns besonders, dass wir trotz dieser Herausforderungen Marktanteile gewinnen konnten.“

Auch Krombacher vom Fass habe 2023 in Gastronomie, bei Events und im Export ein robustes Wachstum erreicht. Das Sortiment der Krombacher Biermischgetränke soll in diesem Jahr durch das Krombacher „Almradler“, einer Biermix-Kreation in Kooperation mit dem österreichischen Brausehersteller Almdudler, erweitert werden. Die auf der Spezi-Rezeptur von 1956 basierende Krombacher Spezi, habe ebenfalls positive Resonanz aus dem Markt erhalten.

Der alkoholfreie Markenverbund um Schweppes habe ein leichtes Wachstum erzielt, während der Anteil alkoholfreier Getränke mittlerweile schon rund 40 Prozent des Gesamtvolumens der Krombacher Gruppe ausmacht. Die Marken Schweppes, Orangina und Dr. Pepper wuchsen demnach gemeinsam um 1 Prozent auf einen Gesamtausstoß von 1,608 Millionen Hektoliter. Schweppes bleibe trotz nachlassendem Gin-Boom führend im Bereich der Bittergetränke und profitiere von der steigenden Nachfrage nach Aperitif-Getränken mit weniger Alkohol im Mix. Dr. Pepper verzeichne weiterhin ein dynamisches Wachstum. Hierbei würden insbesondere Aktionen wie individuelle Limited Editions zu Halloween oder im Kontext von American Football den Verbraucher zunehmend ansprechen.