Damit dreht sich das Personalkarussell bei Paulaner bereits zum wiederholten Mal in kürzester Zeit. Dr. Jörg Lehmann hatte im September 2023 seine Position als CEO und COO wegen unterschiedlicher Auffassungen aufgegeben. Mit Handelschef Raphael Rauer verließ ebenfalls ein weiterer Geschäftsführer die Gruppe.

Drossé war von 2008 bis Mitte letzten Jahres bei Pernod Ricard Deutschland, Marktführer für Premium Spirituosen in Deutschland mit Sitz in Köln, tätig, seit 2012 als Geschäftsführer für Vertrieb und Trade Marketing. Davor verantwortete der an der Universität zu Köln ausgebildete Diplom-Kaufmann als Leiter Key Account Management den Vertrieb für Handel und Gastronomie bei Gerolsteiner Brunnen, Teil der Bitburger Holding (2000-2008).

„Die Freude über die Verstärkung des Managements wird getrübt durch das Ausscheiden von Andreas Steinfatt aus der Paulaner Brauerei Gruppe. Steinfatt, der dem Unternehmen seit 1995 und der Geschäftsführung seit 2006 angehört, hat sich nach intensiven und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Gesprächen dazu entschlossen, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Karriere aufzuschlagen“, heißt es in einer Mitteilung.