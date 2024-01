Mit einem Nettoumsatz von 817 Millionen Euro (+32 Prozent) strebt die Cosnova Gruppe (unter anderem Essence und Catrice) den Top-5-Rang der globalen Branchenriesen in der Kosmetikbranche an.

Der Beauty-Spezialist aus Sulzbach (Taunus) ist nach eigenen Angaben in 90 Ländern aktiv. Essence sei mittlerweile die meistverkaufte Kosmetik-Marke in Europa. „Auch wenn die weltweiten wirtschaftlichen Bedingungen derzeit herausfordernd sind, sind wir überzeugt, dass wir auch in Zukunft weiter wachsen werden. Das gilt für den nationalen Markt wie auch für die internationalen Märkte“, sagt Javier González, Co-Gründer und Präsident von Cosnova. Mit den jetzt vorgelegten Zahlen sei „die Umsatzmilliarde ist für Cosnova in greifbare Nähe gerückt“, heißt es.

Wichtigster Schritt in punkto Nachhaltigkeit ist, dass die Marken Essence und Catrice seit März 2023 zu 100 Prozent frei von Mikroplastikpartikeln sind. Cosnova bleibe damit ein Vorreiter und übererfülle die erst jetzt gültigen Vorgaben und Verbote der EU für Produkte mit bewusst zugesetztem Mikroplastik.