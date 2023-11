„Aus meiner Sicht ist das beschlossene Strompreispaket ein Schritt in die richtige Richtung. Die geplante Regelung zielt darauf ab, die gesamte Industrie zu erfassen und nicht nur energieintensive Unternehmen. Das begrüße ich sehr“, so Weber im Interview mit der Lebensmittel Praxis. Allerdings solle die Absenkung zunächst nur für 2024 und 2025 gelten – eine Verlängerung bleibt offen. „Dabei bräuchten die Unternehmen dringend Planungssicherheit, die möglichst dadurch geschaffen wird, dass die Energiepreise wieder sinken“, so Weber weiter. Politische Eingriffe zum nachträglichen Ausgleich von aus dem Ruder gelaufenen Energiepreisen könnten nur die zweitbeste Lösung sein. Mit Blick auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt der Bundesregierung heißt es aus regierungsnahen Kreisen, dass dieses keinen EInfluss auf das Strompreispaket für die Industrie habe.

Zum Thema Mehrwertsteuer in der Gastronomie äußerte sich der Brauer-Chef deutlich: „Ich appelliere mit allem Nachdruck an Regierung und Bundestag, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft bei 7 Prozent zu belassen. Eine Erhöhung würde zu noch größerer Konsumzurückhaltung führen und würde im Gastgewerbe und bei Brauereien noch mehr Betriebe und Arbeitsplätze gefährden“, so Weber.

Alleine in den Jahren der Pandemie hat das Gastgewerbe in Deutschland laut DBB 36.000 steuerpflichtige Unternehmen verloren. Aktuell sind immer noch rund 100.000 Menschen weniger in der Branche beschäftigt als vor der Pandemie, ergab kürzlich erst eine Studie im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Ähnlich wie den Brauereien setzen auch den Gaststätten und Hotels der hohe Kostendruck und die Konsumflaute massiv zu.

Das vollständige Interview mit Christian Weber lesen Sie in der kommenden Ausgabe (19) der Lebensmittel Praxis.