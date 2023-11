Dieser geht nach einer Einarbeitungsphase Ende 2024 in den Ruhestand. Bodo Spletter trat 1996 als Gesamtverkaufsleiter Franken Brunnen Ost im Betrieb Eilenburg ein, wechselte 1998 als Nationaler Key Account Manager LEH und Topkunden GFGH/GAM in die Zentrale nach Neustadt an der Aisch und übernahm später die Gesamtverkaufsleitung der Franken Brunnen GmbH & Co. KG. Seit 2010 konzentrierte er sich wieder auf die Leitung des Key Account Managements und wurde 2016 mit der Erweiterung seines Bereichs um die Gruppenverantwortung für die Tochtergesellschaften in Oberselters und Sinzig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Sein Nachfolger Stephan Nagler startete seine Karriere bei Franken Brunnen 2019 als Key Account Manager für die Edeka National und wurde Anfang 2022 zum Verkaufsdirektor GFGH/GAM/Gastronomie/Feldorganisation befördert.

Die freigewordene Position von Nagler übernimmt Jörg Herpfer, der nach 24 Jahren und verschiedenen Führungspositionen in der bayerischen Brauwirtschaft zu seinem Heimatunternehmen zurückkehrt, kündigt Franken Brunnen an.