Bitburger ist Offizieller Bierpartner der UEFA EURO 2024

Als nationaler Partner wird die Marke Bitburger Offizieller Bierpartner der UEFA EURO 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland ausgetragen wird. Das Turnier mit 51 Spielen in zehn Stadien wird in der Münchener Arena angepfiffen, während das Finale im Olympiastadion in Berlin vorgesehen ist.