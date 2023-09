Die Kampagne solle sich durch einen humorvollen und poetischen Ansatz auszeichnen, heißt es. Und sie solle Spaß machen.

Gesetzt wird auf eine reichweitenstarke (Digital-)Out-of-Home-Präsenz in mehr als 90 deutschen Städten. Insbesondere die Highlight-Platzierungen in Form von Riesenpostern und Bigbannern an den Hauptbahnhöfen in Berlin und Hamburg werden nach Einschätzung der Marketing-Experten eine erhöhte Kontaktdosis generieren. Zusammen mit Printanzeigen sowie den Platzierungen der Audio-Spots sowohl in Funk als auch im Podcast-Umfeld wie Gemischtes Hack, Kaulitz Hills, Hobbylos und Wissen Weekly sollen die Marketingaktivitäten für maximale Aufmerksamkeit sorgen.

Ergänzt wird die Kampagne noch um TV-Spots und non-lineares Bewegtbild sowie Handelsaktionen und eine Vielzahl an PR-Maßnahmen. Diese thematisieren ebenfalls das 20-jährige Jubiläum und die tragende Rolle des Reinheitsgebotes.