Während beim Umsatz 2022 mit rund 1,5 Milliarden Euro ein kräftiges Plus von knapp 20 Prozent zubuche stand, fiel das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebit) um fast zwei Drittel: Nach rund 280 Millionen 2021 waren es 2022 nur noch knapp 100 Millionen Euro.

Zu den Kerngeschäftsfeldern der Schörghuber Gruppe zählen Hotellerie, Immobilien, Getränke und Nahrungsmittel. Zum Bereich Getränke, der als Joint Venture gemeinsam mit der Heineken International B.V. geführt wird, gehört die Paulaner Brauerei Gruppe. Der Gruppe sei es gelungen, im internationalen Geschäft durch Wachstum in den europäischen Kernmärkten und in Asien das verlorene Volumen durch den Ausstieg aus dem russischen Markt infolge des Krieges gegen die Ukraine nahezu komplett zu kompensieren. In Deutschland sei die Getränkegruppe vor allem im Hellbier-Segment und mit Paulaner Spezi gewachsen, hieß es. Die Schörghuber Gruppe hat als Ziel ausgegeben, in die Top-10 der europäischen Brauereigruppen aufzusteigen.

Der Bereich Seafood (Productos del Mar Ventisqueros S. A) erwirtschaftete durch Investitionen, den Ausbau der Produktionskapazitäten und eine steigende Nachfrage aus den USA und Asien ein spürbares Umsatzwachstum. Das Geschäft in den USA konnte den Angaben zufolge vor allem durch das Joint Venture mit Blumar Seafood ausgebaut werden: Hier gelang es, sowohl den Absatz über die großen Lebensmitteleinzelhändler zu steigern als auch im direkten B2C-Geschäft zu wachsen.