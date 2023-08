Grundlage für die Zahlung ist demnach ein wissenschaftlich basiertes und datengestütztes Punktesystem. Die Auswertung der ersten Datenerfassung zeige, dass die Landwirte mehr Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt haben als zunächst erwartet. So betrage der aktuelle, durchschnittliche Nachhaltigkeitszuschlag 1,44 Cent pro Kilogramm Milch. Dies entspreche 48 Punkten. Auf Grundlage des aktuellen Punktestands will Arla bis Ende 2030 im Rahmen des Nachhaltigkeitszuschlags insgesamt 2,2 Milliarden Euro für Nachhaltigkeitsmaßnahmen an seine Milchbauern in den sieben europäischen Erzeugerländern auszahlen.