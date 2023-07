Die Lauffener Weingärtner eG hat 2022 als größte Einzelgenossenschaft mit eigenem nationalem Vertrieb in Württemberg einen Umsatz-Rückgang hinnehmen müssen. Der Rückgang sei jedoch mit 7 Prozent aufgrund des allgemeinen Marktgeschehens unterproportional, heißt es in einer Pressemeldung. Deutscher Wein verlor im Jahr 2022 in Deutschland im Umsatz mehr als 8 Prozent.

Der Absatz von Wein und Sekt in der Eigenverwertung sank nach Angaben der Winzergenossenschaft im Geschäftsjahr 2022 um etwa 1,2 Millionen Liter (minus 13,9 Prozent). Der Jahrgang 2022 mit 11,4 Millionen Kilogramm brachte eine etwas überdurchschnittliche Erntemenge. Der konsolidierte Gesamtumsatz der Lauffener Weingärtner verminderte sich nach eigenen Angaben um 7 Prozent auf 23,5 Millionen Euro (Vorjahr 25,4 Millionen Euro). Die Lauffener halten zwei wesentliche Beteiligungen und zwar an der Felsenkeller Besigheim GmbH sowie der Lauffener Weinmanufaktur.

Als „durchaus erfreulich" bezeichnet es der Vorstandsvorsitzende Dietrich Rembold, dass der Umsatz im Markengeschäft in Bezug auf die wichtige Position im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) gehalten und im Marktanteil sogar noch leicht ausgebaut werden konnte. „Wenn wir die Marktlage betrachten, können wir mit dem erreichten Umsatz- und Absatz-Marktanteil im LEH zufrieden sein.“

Für das laufende Geschäftsjahr werde wegen der Verbraucherstimmung sowie der erfolgten Preiserhöhungen zum Jahresbeginn nicht mit Mengenzuwächsen gerechnet, sagte der geschäftsführende Vorstand Marian Kopp.

Im Mai 2023 erweiterten die Lauffener die Herkunftsmarken-Serie „Lauffener Weingärtner“ um den „Lauffener Riesling mit Rivaner Apfel Limette „Alkoholfrei““, der nach der Handelseinführung eine „sehr gute erste Verbraucherakzeptanz findet“, wie Marian Kopp sagt. Um die gute Marktstellung ausbauen zu können, sei die Fortführung der konsequenten Qualitätspolitik und weitere impulsgebende Innovationen nötig, so Kopp. Die Ertragskraft kann nach Auffassung des geschäftsführenden Vorstands künftig ausschließlich über stabile Litererlöse und eine gute Auslastung gesichert werden.