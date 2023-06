Jahresbilanz DMK mit bislang erfolgreichstem Geschäftsjahr

Die DMK Group blickt bei allen Herausforderungen in 2022 auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in ihrer Geschichte zurück. Mit einem Milchpreis deutlich über dem BLE-Schnitt und 5,5 Millarden Umsatz hat das Unternehmen die Entwicklung fortgeschrieben, so CEO Ingo Müller (Foto).