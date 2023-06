Die Krone GmbH, Steinbach (Taunus), Spezialist für Räucherfisch und Meeresspezialitäten, ändert ihren Namen und firmiert ab 1. Juli unter Tinema GmbH, so Lars Knobloch (Foto), der Inhaber und Geschäftsführer.

Nur der Name ändert sich, die Geschäftsführung, zu der auch Marina Hamann (Foto, l.) und Mirjam Knobloch gehören, und die Unternehmensphilosophie bleiben bestehen. Das inhabergeführte Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren seine Marktanteile kontinuierlich ausbauen. Mit dem Erwerb der Markenrechte an der Traditionsmarke Friedrichs zu Beginn dieses Jahres komplettierte das Unternehmen sein Markenportfolio. Unter dem Dach der Tinema GmbH sind künftig die Marken Krone Fisch, Meine Lieblinge und Friedrichs vereinet.