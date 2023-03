Prognose Kleinere Ernte durch reduzierte Anbauflächen

Der Trend zu rückläufigen Getreideernten in Deutschland wird auch im Jahr 2023 fortsetzen. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) geht mit einem Ergebnis in Höhe von 42,7 Millionen Tonnen in seiner ersten Ernteprognose für dieses Jahr und damit von einem Minus von knapp 2 Prozent im Jahresvergleich aus.