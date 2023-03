Demmer blickt auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb und Category Management bei namhaften FMCG-Unternehmen wie Lorenz Bahlsen, Kraft Heinz und zuletzt bei Friesland Campina Germany als Sales Direktorin DACH zurück.

„Gemeinsam mit dem gesamten LEH-Vertriebsteam und unseren Handelspartnern werden wir die sich uns bietenden Chancen im Markt für Fruchtsäfte und fruchthaltige Getränke aktiv ergreifen“, so die künftige Vertriebschefin. Die große Stärke von Eckes-Granini sehe Demmer in der Ausrichtung auf nachhaltiges Wirtschaften und langfristige Partnerschaften des Familienunternehmens. „Als Category Thought Leader wollen wir unseren Partnern durch eine starke Fokussierung auf die spezifischen Markt- und Kundenanforderungen eine gezieltere und intensivere Betreuung anbieten“, so Demmer weiter. Wichtige zukünftige Arbeitsschwerpunkte sehe Julia Demmer in der Steigerung der Kunden- und Shopperorientierung, der Vertiefung der Handelspartnerschaften sowie in der Weiterentwicklung ihres Teams.

Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland sagt: „Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen wird sie den LEH-Vertrieb in einem herausfordernden Marktumfeld weiterentwickeln, unser Key Account und Category Management noch stärker forcieren und damit wesentlich zum Wachstum von Eckes-Granini beitragen“.