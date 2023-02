Nach Angaben des Unternehmens führte das stagnierende Angebot und die stabile Nachfrage zu steigenden Markt- und Einzelhandelspreisen, was sich positiv auf den Anstieg auswirkte. Arla erzielte 2022 einen auf die Eigentümer entfallenden Nettogewinn von 382 Millionen Euro, das sind 2,8 Prozent des Umsatzes.

Das Deutschlandgeschäft von Arla war im Jahr 2022 ebenfalls von dem hohen Inflationsniveau mit steigenden Preisen und dem damit einhergehenden hohen Druck auf der Kostenseite geprägt. Dies erforderte nach Angaben des Unternehmens auch hierzulande entsprechende Preiserhöhungen, sowohl im Marken als auch im Private-Label-Geschäft, um die gestiegenen Kosten auf den Höfen der Arla Milchbauern und in den Molkereien in Teilen decken zu können.

Bei Arla Europe führte die hohe Inflation zu starken Preiserhöhungen für das gesamte europäische Geschäftsgebiet. Der Umsatz stieg um 17,4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro, verglichen mit 6,6 Milliarden Euro im Jahr 2021. Der Geschäftsbereich Arla International steigerte seinen Umsatz um 17,2 Prozent auf 2,463 Milliarden Euro (2021: 2,101 Milliarden), was vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

Mit Blick auf das laufende Jahr stellt Lillie Li Valeur, Deutschland-Chefin von Arla Foods, fest: „Auf dem deutschen Markt erwarten wir erneut ein volatiles Jahr mit hohem Kostendruck. Dabei werden wir trotz eines herausfordernden Marktumfeldes, weiterhin einen starken Fokus auf unsere Marken haben und das Thema Nachhaltigkeit konsequent weiterverfolgen; sowohl entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette als auch bei unseren Marketingmaßnahmen und auf Produktebene. Ein besonderes Highlight: Unsere neue Frischmilch Arla Æ.K.T – Aktiv für Klima und Tierwohl kommt in diesen Tagen in die ersten Supermärkte; ein innovatives Produkt, das unsere Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Klima und Tierwohl deutlich macht.“