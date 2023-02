„Wir haben den Ruf der Verbraucher nach einer stärkeren Unterscheidung zwischen den Ausführungen des V-Labels gehört – und im Sinne der Verbraucherfreundlichkeit gehandelt”, erläutert Cornelia Contini, Leiterin des V-Labels Deutschland.

Mehr als 10.000 der über 12.000 in Deutschland lizenzierten Produkte tragen das V-Label „vegan“, das sich nur in Details geändert hat. Während das Gütesiegel für vegane Produkte wie gehabt im gewohnten runden Gelb erscheint, sind vegetarische V-Label-Produkte ab sofort am grünen, rechteckigen Hintergrund zu erkennen. Außerdem enthält das V-Label in beiden Ausführungen jetzt den Schriftzug „V-Label International“ und eine URL mit der Endung .com. Das neue Design spiegelt somit auch das kontinuierliche Wachstum des V-Labels über den europäischen Markt hinaus wider.

Hersteller können das neue Design ab sofort auf lizenzierten Produkten verwenden. Bereits hergestellte Produkte dürfen sie innerhalb einer Übergangsfrist bis Ende 2023 weiter vertreiben. Hierüber hat das V-Label-Team bestehende Lizenznehmer informiert.