Anke Frenzel (Foto) verstärkt die Geschäftsleitung von Ökofrost. In dieser Funktion verantwortet sie die Personalführung und das Markengeschäft.

Frenzel ist seit 2006 im Unternehmen tätig und wird in ihrer neuen Position, die sie bereits angetreten ist, auch weiterhin den Bereich Produktentwicklung leiten. Sie fing nach ihrem Studium der Sozialwissenschaften bei dem Berliner Bio-Tiefkühl-Spezialisten an. Dort relaunchte die Diplom-Sozialwirtin die erste Ökofrost-Marke Biopolar und entwickelte BioCool und Wildzeit.

Von 1996 bis 2012 führte Ökofrost-Geschäftsführer Florian Gerull das Unternehmen gemeinsam mit einem Kompagnon und bis 2023 allein. „Angesichts der zunehmenden Herausforderungen und Komplexität des Marktes war die Zeit wieder reif für eine Doppelspitze und ich finde es ideal, dass wir dafür mit Anke Frenzel eine Lösung aus dem Unternehmen herausgefunden haben“, sagt Gerull. Er bleibt zuständig für Finanzen, Controlling, Logistik und IT. Es sei richtig und wichtig, dass die Ökofrost-Geschäftsleitung jetzt um weibliche Kompetenz erweitert würde, da das Thema „Frauen in Führungspositionen“ schon lange ein wichtiges Anliegen von Ökofrost sei, so der Geschäftsführer weiter.