Florian von Salzen, Geschäftsführer Commercial, CCEP DE erklärt: „Für die Zukunft sehen wir für die gesamte Kategorie der alkoholfreien Erfrischungsgetränke Potenziale, mit Glasmehrweg zu wachsen. Im Außer-Haus-Markt gehen wir davon aus, dass sich der Glastrend der vergangenen Jahre weiter fortsetzt. Im Handel möchten wir mit weiteren Glasgebinden neue Potenziale erschließen.“

Rund 40 Millionen Euro würden dafür in eine neue Abfüllanlage in Lüneburg investiert. Das dortige Werk erhalte eine neue Mehrwegproduktionslinie, um kleine Glasflaschen mit Coca-Cola, Fanta, Sprite und weiteren Getränken abzufüllen. Geplant sei, dass 30 neue Stellen für die neue Linie entstehen, deren Inbetriebnahme man bis Sommer 2024 vorsehe. Ziel sei es bundesweit die Produktionskapazitäten für Coca-Cola in kleinen Mehrwegflaschen aus Glas zu erhöhen und dabei den Nordosten regionaler zu versorgen.

Mit drei zusätzlichen Standorten von bestehenden und neuen Glaslieferanten erweitere man das Liefernetzwerk für Neu-Glasflaschen. Bereits seit Herbst 2022 habe in den entsprechenden Werken die Produktion neuer Glasflaschen für CCEP DE begonnen. Im Laufe des Jahres wolle man zudem weitere Mehrweggebinde aus Glas für bestehende und neue Getränkesorten einführen.

In Mönchengladbach wurde für knapp zwei Millionen Euro eine neue Verpackungsmaschine für Sechserpacks mit 0,33 Liter Glasflaschen angebracht. Die Sechserpacks laufen bereits bei dem Werk vom Band und sollen ab März im Handel erhältlich sein.

Mehrweg bleibe im Packungsmix von CCEP DE wichtig, so der Getränkehersteller. Etwa 130 Millionen Euro habe man allein in den letzten drei Jahren (2020 bis 2022) in neue Abfüllanlagen und -komponenten, neue Mehrweggebinde sowie in den Ausbau des Mehrwegflaschenpools und in neue Mehrwegkisten investiert.