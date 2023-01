Die von Absatzrückgängen geplagten Brauer müssen immer häufer abseits der Kategorie Bier ein Geschäfsmodell aufbauen. Der Trend setzt sich weiter fort. Jetzt gab Warsteiner bekannt, am Augsbuger Start-up Hye beteiligt zu sein.

ye ist ein „flavoured functional water“ in vier Sorten, das komplett natürlich und mit einer Vielzahl von Vitaminen, Mineralien sowie Frucht- und Pflanzenextrakten angereichert ist. Gegründet wurde das Unternehmen 2021 von Andre Klan zusammen mit der Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (auf dem Foto in der Mitte). Hye sei laut Unternehmen durch hochwertige Zutaten wie Ashwagandha, L-Tyorsin, Mineralstoffe und Vitamine besonders. Das Start-up will die vorhandenen Strukturen der international agierenden Warsteiner Gruppe nutzen. „Mit Warsteiner haben wir unser perfect match gefunden“, so Andre Klan über die Brauereigruppe, die aktuell in mehr als 50 Länder weltweit exportiert und ihr Portfolio erst letztes Jahr um den spanischen Brauer Estrella Galicia und die irische Rye River Brewing Company erweiterte.

„Das Interesse an funktionellen Getränken ist groß, sie stellen eine sehr vielversprechende und wachsende Kategorie im Lebensmittelmarkt dar. Mit hye schließen wir die Lücke zwischen den herkömmlichen, funktionellen Getränken, wie beispielsweise Vitaminwassern und Energydrinks“, erklärt Helmut Hörz, CEO & CFO sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Warsteiner Gruppe, die Gründe für den Einstieg.

Als Investoren sind unter anderem Denis (Foto, rechts) und Daniel Gibisch (Foto, links) mit dabei, die gemeinsam mit Klan „Little Lunch“ auf den Markt gebracht haben, eines der erfolgreichsten Lebensmittel-Start-ups auf dem deutschen Markt.