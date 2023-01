Besonders bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 kommt der Trend gut an: Schon knapp die Hälfte plante letztes Jahr nach Statista-Angaben, am Dry January 2022 teilzunehmen. Über alle Altersgruppen hinweg wollten 22 Prozent im ersten Monat des Jahres auf Alkohol verzichten.

„Das steigende Interesse am Dry January ist Ausdruck der Tatsache, dass cool sober drinking, also der bewusste alkoholfreie Genuss, immer mehr zum Thema für viele Konsumenten wird“, sagt Cathrin Duppel, CMO bei Rotkäppchen-Mumm. Besonders in den Altersgruppen unter 40 Jahren sind alkoholfreie oder entalkoholisierte Getränke oftmals die erste Wahl. Als Marktführer im Bereich „Alkoholfrei“ hat Rotkäppchen-Mumm diesen Wandel in der Genusskultur frühzeitig erkannt und das bereits bestehende Portfolio im vergangenen Jahr um neue entalkoholisierte Produkte ergänzt.

Im Sommer 2022 kamen die Neuzugänge MM Extra Alkoholfrei und Rotkäppchen Alkoholfrei Pinot Noir Rosé dazu. Mit Doppio Passo Alternativa ist seit Ende letzten Jahres auch der Lieblingswein der Deutschen in einer entalkoholisierten Variante mit hervorragendem Geschmack verfügbar. Somit bietet das Unternehmen mit seinen Produkten mittlerweile für jeden Anlass die passende entalkoholisierte Alternative – und überlässt dem Konsumenten die Wahl: Fast das gesamte Rotkäppchen-Sortiment ist auch entalkoholisiert verfügbar, Mumm Alkoholfrei und Humboldt Freigeist eignen sich pur oder gemischt bestens für cool sober drinking.

Auch die Marktentwicklung zeigt, dass entalkoholisierte Alternativen in den Kategorien Sekt, Wein und Spirituosen das ganze Jahr über an Bedeutung gewinnen. Bis Oktober 2022 ist der Gesamtumsatz für „entalkoholisierten Schaumwein“ auf über 55 Millionen Euro gewachsen. Mit einem Umsatz von 23,8 Millionen Euro (+4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und einem Marktanteil von 43 Prozent ist Rotkäppchen-Mumm weiterhin Marktführer in diesem Segment. Entgegen dem Markttrend bei Wein allgemein wächst entalkoholisierter Wein um über 18 Prozent, bleibt jedoch nach wie vor bei einem eher geringen Marktanteil. Auch die entalkoholisierten Weine von Rotkäppchen wachsen mit über 15 Prozent. „Das kontinuierliche Wachstum zeigt uns, dass wir als starke Markenmacher den richtigen Weg eingeschlagen haben“, resümiert Duppel.