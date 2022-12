Back to Nature verfügt der Mitteilung zufolge über ein Portfolio an pflanzlichen, gentechnikfreien Produkten in den Kategorien Kekse, Cracker, Müsli sowie Nüsse und Backmischungen. Die 1960 gegründete Marke wird in den USA hauptsächlich im Natur- und Spezialitätenhandel vertrieben.

Barilla operiert nach eigenen Angaben seit 1996 in den USA und ist dort aktuell die Nummer 1 unter den Pasta Marken. Die Übernahme von Back to Nature stehe im Einklang mit der langfristigen Strategie von Barilla, in den Vereinigten Staaten eine starke Mehrmarken-Backwarenplattform aufzubauen. Man sei dort mit der Marke Wasa bereits Marktführer in der Kategorie Knäckebrot, hieß es weiter.