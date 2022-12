Die Beiersdorf AG hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an S-Biomedic NV, Belgien, einem Life-Science-Unternehmen und Vorreiter auf dem Gebiet der Hautmikrobiomforschung, erworben hat.

In einer Mitteilung aus Hamburg heißt es: Der Konzern hat das Potenzial des Hautmikrobioms für die Hautpflege frühzeitig erkannt und bereits 2018 im Rahmen seiner Corporate Venture Capital Aktivitäten in S-Biomedic investiert. Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit solle die Kooperation nun noch weiter vertieft werden. S-Biomedic werde weiter als eigenständige Einheit im Rahmen des bestehenden Mikrobiom-Programms von Beiersdorf geführt und die konzerneigenen Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet komplementieren. Die Vertragspartner haben vereinbart, den Kaufpreis nicht bekannt zu geben.

In den vergangenen Jahren ist die Mikrobiom-Forschung zu einem bedeutenden Feld innerhalb der Wissenschaft geworden und bietet einzigartige Anknüpfungspunkte für bahnbrechende Hautpflege-Innovationen, betont Beiersdorf. Das Mikrobiom der Haut ist ein Lebensraum für Billionen von Bakterien und ein wesentlicher Faktor für die Hautgesundheit. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Hautmikrobioms sei wichtig, da ein Ungleichgewicht Hautkrankheiten wie Akne auslösen könne. Das 2014 von Veronika Oudova und Bernhard Paetzold gegründete Unternehmen S-Biomedic erforscht das empfindliche Gleichgewicht des Hautmikrobioms und entwickelt Wirkstoffe für kosmetische Produkte, die auf lebenden Hautbakterien basieren.

„Als Hautpflegeexperten steht die Forschung seit 140 Jahren im Mittelpunkt unseres Handelns. Daher ist die Übernahme von S-Biomedic eine ideale strategische Ergänzung, um unsere Innovationskraft im Einklang mit unserer C.A.R.E.+ Strategie noch weiter zu steigern. Gemeinsam mit den Pionieren von S-Biomedic heben wir Hautpflege auf die nächste Stufe und werden die Entwicklung von Lösungen für bisher nicht erfüllte Verbraucherbedürfnisse vorantreiben“, betont Dr. Gitta Neufang, Senior Vice President of Research & Development bei Beiersdorf. „Wir freuen uns, S-Biomedic und sein engagiertes Team im Beiersdorf Konzern willkommen zu heißen, um unsere Kräfte in diesem dynamischen und vielversprechenden Forschungsbereich zu bündeln. Die Fortschritte von S-Biomedic in der biomedizinischen Forschung ergänzen unsere eigenen Anstrengungen auf diesem Gebiet und öffnen die Tür, um Produkte zu entwickeln, die im Einklang mit den natürlichen Hautprozessen wirken“, sagt Dr. Jörn Hendrik Reuter, Manager Microbiome Accelerator bei Beiersdorf.

„Seit der Gründung von S-Biomedic im Jahr 2014 ist es unsere Vision, Hautmikrobiom-Technologien zu entwickeln und zu fördern und sie zur neuen Grundlage für die Hautgesundheit zu machen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Team einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg erreicht haben. Durch den Anschluss an Beiersdorf wird unser innovativer Ansatz den Weg zu Verbraucher*innen auf der ganzen Welt finden“, sagt Veronika Oudova, CEO von S-Biomedic.