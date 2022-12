Das Deutsche Tiefkühlinstitut appellierte in einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium und die betreffenden Parlamentsausschüsse, den Gesetzentwurf anzupassen. Die Tiefkühlwirtschaft fordert vor allem, auch solche Energielieferungen zu berücksichtigen, „bei denen die Kälteerzeugung durch Energieerzeuger, Contractoren oder sonstige Dienstleister erfolgt“. Diese Anlagen ersetzen in vielen Fällen Anlagen der Industrie und würden nach den aktuell vorliegenden Entwürfen ausgeschlossen werden. „Dies wäre ein kompletter Widerspruch zur geförderten Wärmeversorgung, denn Kälteversorgung ist der Wärmeversorgung gleichzustellen“, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Tiefkühlinstituts. Sollte der Gesetzgeber auf diese Anpassung verzichten, sei zu befürchten, dass die Hälfte der Industrieunternehmen nicht berücksichtigt würden. Weitere Preiserhöhungen bei Lebensmitteln wären die Folge, warnt der Verband.

Moniert wird von der Interessenvertretung der Industrie weiterhin, dass der aktuelle Entwurf Entlastungen nur für Unternehmen mit klassischen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) vorsehe. Die Tiefkühlwirtschaft nutzt jedoch KWK-Anlagen, die mit einer Absorptionskälteanlage verbunden sind, also Kraft, Wärme und Kälte koppeln. Denn die Prozesskälte ist für die Produktion in Tiefkühlunternehmen zwingend erforderlich. Zudem trägt diese Technik zur energieeffizientesten Energieerzeugung bei. Es gibt daher keinen sachlichen Grund, diese Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen nicht ebenfalls in die Entlastung einzubeziehen.

Der Bundestag will an diesem Donnerstag Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme beschließen sowie eine Härtefallregelung für Nutzer anderer Heizmittel auf den Weg bringen. Voraussichtlich noch am Freitag sollen die Neuerungen auch den Bundesrat passieren.