Demnach ist die sogenannte gentechnikfreie Milch in nur einem Jahrzehnt vom Nischenprodukt zum Standard geworden. Bei Milch, aber auch anderen Lebensmitteln tierischer Herkunft, bedeute „ohne Gentechnik“ häufig, dass sie ohne gentechnisch verändertes Tierfutter hergestellt wurden, erläutert der VLOG. Dieser Einsatz von Gentechnik sei allerdings gesetzlich nicht kennzeichnungspflichtig. Das Siegel „Ohne Gentechnik“ schließe diese Kennzeichnungslücke.

Der Anteil der ohne Gentechnik hergestellten Milch lag vor rund zehn Jahren mit etwa fünf Prozent nicht einmal bei einem Zehntel des heutigen Anteils. Im Jahr 2021 wurden nach Angaben der AMI rund 74 Prozent der Milch in Deutschland nach dem „Ohne Gentechnik“-Standard des VLOG hergestellt. Bei weiteren 4,3 Prozent handele es sich um Bio-Milch, bei der der Einsatz von gentechnisch verändertem Tierfutter ausgeschlossen sei. Insgesamt sollen so rund 78,3 Prozent der Milch gentechnikfrei zum Verbraucher gelangt sein. Der größte Teil an Milchpackungen in den Supermarktregalen verfüge daher über das „Ohne Gentechnik“-Siegel.

„Die Menschen wollen wissen, wie ihre Lebensmittel hergestellt werden. Die meisten lehnen Gentechnik im Glas und auf dem Teller ab. Das, Ohne Gentechnik‘-Siegel hilft, den Wunsch nach Transparenz und Wahlfreiheit zu erfüllen“, sagt Alexander Hissting, Geschäftsführer bei VLOG. Um weiterhin gentechnikfreie Milch gewehrleisten zu können, sei es wichtig die bewährten Gentechnik-Regeln zu bewahren. „Wir zählen darauf, dass Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sich 2023 auf EU-Ebene gegen deren Aufweichung einsetzt“, so der Geschäftsführer weiter.