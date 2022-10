Ab dem Jahr 2023 sollen 100 Prozent des Kakaos, den der Süßwarenhersteller Mars Wrigley für seine Fabriken in Europa einkauft, aus verantwortungsvollem Anbau stammen. Mit dieser Umstellung werde ein wichtiger Meilenstein der Mars Kakaostrategie„ Cocoa for Generations“ erreicht, teilt das Unternehmen mit.

Seit 2018 habe man im Rahmen dieser Strategie seine Maßnahmen für schnellere und nachhaltigere Verbesserungen in der gesamten Lieferkette gebündelt. „Cocoa for Generations“ konzentriert sich auf den Schutz der Kinder, den Erhalt der Wälder sowie die Verbesserung des Einkommens von Kakaobauern.

Für das Jahr 2023 hat Mars Verträge über den Kauf von Kakao aus verantwortungsvollen Quellen bestätigt. Sie entsprechen der Menge, die in den europäischen Schokoladen-Fabriken von Mars Wrigley verwendet wird. Dazu gehören: Haguenau (Frankreich), Janaszówek (Polen), Slough (Großbritannien), Steinbourg (Frankreich), Veghel (Niederlande) und Viersen (Deutschland).

Benjamin Guilbert, Vice President Procurement bei Mars Wrigley Europe, CIS & Turkey, erklärt : „Kakao ist der Schlüssel, um unsere Schokoladenmarken nachhaltiger zu machen und den Lebensunterhalt von schätzungsweise 350.000 Kakaobauern in unserer Lieferkette zu verbessern. Als einer der weltweit größten Abnehmer ist es unsere Verantwortung, positive, langfristige und systemische Maßnahmen einzuleiten, um kakaoanbauende Familien und Gemeinden in unserer gesamten Lieferkette nachhaltig zu unterstützen.“

Inge Jacobs, Senior Director of Human Rights and Social Impact, Mars Wrigley Global: „Wir wissen, dass noch viel zu tun ist, aber wir sind entschlossen, weiter mit unseren wichtigsten Partnern zusammenzuarbeiten, um eine moderne, integrative und verantwortungsvolle Kakaolieferkette zu schaffen - eine Lieferkette, in der die Umwelt geschützt ist, die Menschenrechte geachtet werden und jeder die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten.“

Auch über Europa hinaus ist Mars auf dem besten Weg, seine selbstgesteckten globalen Ziele zu erreichen. Dazu gehört, weltweit bis 2025 100 Prozent seines Kakaos verantwortungsvoll angebaut über sein Programm „Cocoa For Generations“ zu beziehen. Ende 2021 lag die Zahl bereits bei 61 Prozent des weltweit eingekauften Kakaos.