POS Tuning vergrößert den Unternehmenssitz in Bad Salzuflen. Am Stammsitz der Voßhenrich-Unternehmensgruppe sollen weitere Produktionshallen für den Hersteller von intelligenten Warenpräsentationssystemen entstehen.

„Wir vergrößern uns, um weitere Geschäftsfelder ausbauen zu können“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Voßhenrich. Er sieht den Einzelhandel in einem Um- und Aufbruch in das digitale Zeitalter. „Die effiziente Bewirtschaftung von Warenbeständen und die strukturierte Entnahme und Verräumung von Waren in Vorratslager beziehungsweise Regale ist ein riesiges Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine Automatisierung und Digitalisierung des Warenhandlings schafft dafür die nötigen Freiräume.“

Zur Strukturierung der geplanten Aktivitäten der Salzufler werde aus der POS Tuning Udo Voßhenrich GmbH & Co. KG die Vosshenrich Invest GmbH & Co. KG, heißt es in eine rPressemeldung. Der operative Betrieb gehe über in die PoS Tuning GmbH. Die Digitalisierung werde durch die Firma Neoalto und der Gesundheitsbereich durch die Firma Akvigo – beides Schwesterunternehmen der PoS Tuning – bedient. Die Vosshenrich Invest würde somit ein Dach für bestehende und zukünftige Unternehmen der Voßhenrich Gruppe bieten.

Oliver Voßhenrich: „Durch die neue Struktur haben wir die Voraussetzungen geschaffen, unsere geschäftlichen Aktivitäten breit und fokussiert aufzustellen. Die Familie Voßhenrich steht als Gesellschafter persönlich hinter allen Aktivitäten. Unsere Kunden, Geschäftspartner und die Mitarbeiter können sich darauf verlassen, dass wir gemeinsam und partnerschaftlich die Herausforderungen der Zukunft angehen werden.“