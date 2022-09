Deutschland liegt mit 1,4 Tagen knapp unter dem Schnitt. In Frankreich sind es laut der Studie 1,3 Tage, in den USA 1,6 Tage und in Japan 1,1 Tage.

„Nie zuvor hat irgendein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben umgekrempelt“, erklärte Ifo-Wissenschaftler und Mitautor Mathias Dolls. Die Ergebnisse seien Durchschnittswerte, da in manchen Branchen, etwa im Lebensmitteleinzelhandel, die Arbeit im Homeoffice gar nicht möglich sei, so Dolls.