Bei Multivac stehen die Zeichen auf Veränderung in der Konzernleitung. Christian Traumann (Foto, li.) wird ab dem 1. Januar 2023 dem Unternehmen als CEO und Sprecher der Geschäftsführung vorstehen. Guido Spix (re.) scheidet zum 31. Dezember 2022 als Geschäftsführender Direktor aus.

Personalie Wechsel in der Geschäftsführung bei Multivac

Guido Spix beendet auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen zum 31. Dezember 2022 seinen Vertrag als Geschäftsführender Direktor, teilt der Anbieter von Verpackungslösungen mit. Damit endet eine fast 14-jährige Tätigkeit. Er trat im Februar 2009 als technischer Geschäftsführer in die Geschäftsleitung ein. Seit Januar 2020 führte Spix die Multivac-Gruppe gemeinsam mit Christian Traumann als Doppelspitze. Er war verantwortlich für die gruppenweite Innovationsstrategie und Produktion. Unter seiner Leitung habe sich das Unternehmen vom Maschinenhersteller zum Lösungsanbieter entwickelt und die Technologieführerschaft des Unternehmens wurde weiter ausgebaut. Das Netzwerk internationaler Produktionsstandorte wurde vergrößert. Multivac verfügt heute über 13 Produktionsstätten.

Mit dem Ausscheiden von Spix hat sich der Verwaltungsrat entschieden, die Struktur der Konzernleitung aufgrund des Wachstums der Multivac-Gruppe auf eine breitere Basis zu stellen. Christian Traumann wird zum 1. Januar 2023 CEO und Sprecher der Geschäftsführung. Er ist seit 2002 im Unternehmen tätig und seit 2008 Mitglied der Geschäftsführung. Mit Bernd Höpner (CTO), Dr. Christian Lau (COO) und Dr. Tobias Richter (CSO) werden drei neue geschäftsführende Direktoren berufen.

„Es freut mich sehr, dass wir die neuen Geschäftsführerpositionen aus den eigenen Reihen besetzen konnten. So stellen wir die Kontinuität zu unseren Kunden und Geschäftspartnern als Basis für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung unseres Geschäfts sicher“, sagt Christian Traumann. Man bewege sich in einem dynamischen Marktumfeld, in dem Automatisierung und Digitalisierung eine immer größere Rolle spielen.