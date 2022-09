Leon Cuypers ist seit 2015 bei der Vion Food Group tätig und hat bereits in der Vergangenheit verschiedene Positionen bekleidet, die ihn auf seine Arbeit als COO vorbereitet haben. So war er zuvor als Director Business Development, Direktor der nördlichen Schweinefleischunternehmen von Vion und Director Supply Chain eingestellt. In diesen Funktionen konnte er umfangreiches Fachwissen in der Schweinefleischindustrie aufbauen, das ihn zusammen mit seiner Agilität und einem ständigen Bestreben nach Fortschritt auszeichnen, heißt es von Vion. Leon Cuypers hat einen Abschluss in Chemieingenieurwesen und konnte seine Expertise in den Bereichen Geschäftsführung, Produktion, Lieferkette und Prozessoptimierung bei den Unternehmen wie AkzoNobel, Bolletje, DFE Pharma und VolkerWessels sammeln.